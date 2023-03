Energia | la geotermia del futuro | Graded a Pisa per l’evento UGI

(Di sabato 4 marzo 2023) “Innovazione e Sostenibilità per ladel”, Claudio Miranda, responsabile Ricerca e Sviluppo diha partecipato oggi al Workshop organizzato adall’UGI (Unione Geotermica Italiana). E’ stata un’opportunità di confronto per il rilancio del settore geotermico che ha portato all’attenzione di istituzioni, stakeholder e professionisti il livello di innovazione tecnologica raggiunto dalla filiera a livello nazionale. Sotto i riflettori risorse, barriere allo sviluppo e nuovi metodi di indagine. Sul fronte della ricerca in materia dila società napoletana guidata da Vito Grassi, è attiva sia in Italia che all’estero, nello specifico a Dubai dove è stato sviluppato un progetto in collaborazione con il Rochester Institute of Technology, presentato all’Expo 2020, per ...

... "con la convenzione sottoscritta da Comune ed Hera verrà definitivamente compromessa la prospettiva di sviluppo di unarinnovabile come laa Ferrara". Diversi amministratori ...Bruno Della Vedova, presidente Ugi e il convegno sulla'Per raggiungere certi obiettivi servono istituzioni e politica. Qualcuno ci deve far sapere come stanno ...Laè una fonte dirinnovabile (FER) affidabile e continuativa, coltivata in Italia da oltre un secolo ma al di sotto delle sue reali potenzialità, motivo per cui lo sviluppo ...

