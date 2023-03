Empoli, Zanetti: 'Vicario scelta forzata, abbiamo fiducia in Perisan. Nessun caso su Parisi' (Di sabato 4 marzo 2023) L'Empoli cerca la vittoria che manca da ormai 5 gare, e proverà a trovarla sul campo del Monza in questa 25^ giornata di Serie A.... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) L'cerca la vittoria che manca da ormai 5 gare, e proverà a trovarla sul campo del Monza in questa 25^ giornata di Serie A....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Zanetti: 'Fiducia in Perisan, non c'è nessun caso Parisi' - Dalla_SerieA : Diretta Monza-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali - - susydigennaro : RT @napolimagazine: EMPOLI - Zanetti: 'Fiducia in Perisan, non c'è nessun caso Parisi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Zanetti: 'Fiducia in Perisan, non c'è nessun caso Parisi' - napolimagazine : EMPOLI - Zanetti: 'Fiducia in Perisan, non c'è nessun caso Parisi' -