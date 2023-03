(Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico dell'Paoloha parlato in conferenza stampa del terzino sinistro Fabiano: "Deve tanto all', ad...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Empoli, Zanetti: 'Parisi? Attenti a certe situazioni, mi interessa solo una cosa': Il tecnico dell'Empoli Paolo Zan… - NapoliFCNews : Empoli, Zanetti: “Napoli ingiocabile. Ha ridicolizzato la vincitrice dell’Europa League” #Napoli #SSCNapoli… - infoitsport : Empoli, Zanetti: 'Sarà una gara equilibrata ma Monza forte nei singoli e nel gioco di squadra' - infoitsport : Empoli-Monza: la conferenza di Zanetti - infoitsport : Verso Monza - Empoli, Zanetti: 'Caratteristiche dei brianzoli evidenti, hanno ottima qualità -

Palladino(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa - Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All.Ha tirato il freno a mano anche l'di Paolo- altro allenatore - rivelazione - che non vince ormai da più di un mese. Cinque partite senza successi per gli azzurri, che dopo i due ...Il tecnico degli azzurri ha presentato la sfida con i lombardi in trasferta

Empoli, Zanetti: 'Parisi Attenti a certe situazioni, mi interessa solo una cosa' Calciomercato.com

Il secondo match in ordine temporale della 25ª giornata di Serie A si gioca sabato 4 marzo alle 15. Al Castellani si affrontano Monza ed Empoli, due squadre che navigano a metà classifica (un punto in ...Il secondo match in ordine temporale della 25ª giornata di Serie A si gioca sabato 4 marzo alle 15. Al Castellani si affrontano Monza ed Empoli, due squadre che navigano a metà classifica (un punto in ...