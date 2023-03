Emancipation | Will Smith svela | “Un attore bianco mi ha sputato addosso durante le riprese”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stopridingmyD : Io ero una di quelle che diceva 'will smith non doveva colpirlo è passato dalla parte del torto blablabla' ora che… - GianlucaOdinson : Chris Rock ironizza su Will Smith: 'Ho visto Emancipation solo per vederlo frustato' - DzheringRuslan : RT @repubblica: La rivelazione di Will Smith premiato per 'Emancipation': 'Sul set un attore bianco mi ha sputato due volte in petto' [a cu… - toscani65652 : Will Smith rivela: «Sul set di Emancipation un attore bianco mi ha sputato due volte in pieno petto»… - Italia_Notizie : Will Smith rivela: «Sul set di Emancipation un attore bianco mi ha sputato due volte in pieno petto» -

Sul palco, assieme al regista e alla co - protagonista Charmaine Bingwa,Smith ha affermato che "è stato il film individuale più difficile di tutta la mia carriera". E ha raccontato ...Undici mesi , tanto è durato l'esilio da palchi hollywoodiani diSmith dopo lo Slapgate. Il ritorno è stato proprio alla vigilia degli Oscar 2023, a cui non ... "Durante le riprese di......interpretazione in "", film sullo schiavismo diretto da Antoine Fuqua. E non sono mancati i retroscena, a partire dagli sputi ricevuti sul set da un attore bianco. L'aneddoto di...

Will Smith rivela: «Sul set di Emancipation un attore bianco mi ha sputato due volte in pieno petto» Corriere della Sera

The Will Smith/Chris Rock Oscars saga is back in the headlines again nearly one year after the slap heard ’round the world.According to the New York Post, the performer made a reference to the 54-year-old actor's feature, which he said he enjoyed solely for the fact that the latter was physically assaulted on screen.