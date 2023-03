Elly Schlein, "L'offerta a Bonaccini". Sfregio politico? Qua vien giù il Pd (Di sabato 4 marzo 2023) Una trattativa serrata e delicatissima, quella tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. A forte rischio di umiliazione dello sconfitto, con conseguenze drammatiche per il Pd. A una settimana dalle primarie vinte a sorpresa, la neo-segretria ha incontrata il rivale governatore dell'Emilia Romagna a Bologna. Un faccia a faccia riservato, solo loro due: in ballo ci sono poltrone pesantissime in segreteria, che decideranno l'assetto del nuovo Pd. La Schlein ha sempre promesso un repulisti radicale tra i dirigenti del partito, accusando Bonaccini di rappresentare il vecchio. Dal canto suo, il governatore aveva ribattuto che alle spalle di Elly ci fossero "i perdenti" (da Dario Franceschini a Peppe Provenzano, Andrea Orlando, Francesco Boccia) giurando però di aver intenzione di aiutarla, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Una trattativa serrata e delicatissima, quella trae Stefano. A forte rischio di umiliazione dello sconfitto, con conseguenze drammatiche per il Pd. A una settimana dalle primarie vinte a sorpresa, la neo-segretria ha incontrata il rivale governatore dell'Emilia Romagna a Bologna. Un faccia a faccia riservato, solo loro due: in ballo ci sono poltrone pesantissime in segreteria, che decideranno l'assetto del nuovo Pd. Laha sempre promesso un repulisti radicale tra i dirigenti del partito, accusandodi rappresentare il vecchio. Dal canto suo, il governatore aveva ribattuto che alle spalle dici fossero "i perdenti" (da Dario Franceschini a Peppe Provenzano, Andrea Orlando, Francesco Boccia) giurando però di aver intenzione di aiutarla, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia, ritiene che Elly Schlein, andata a Crotone per rendere omaggio alle vi… - fanpage : [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di… - LaVeritaWeb : Le gravidanze surrogate lasciano cicatrici su corpo e psiche. Il Pd della neo segretaria è ormai una succursale del… - GMarcuccio : RT @ItalicaTestudo: Quindi Elly #Schlein, che vuole le dimissioni di un Ministro non indagato, va a fare una sfilata antifassista a #Firenz… - Libero_official : Elly #Schlein vede lo sconfitto #Bonaccini: 'Non gli ha offerto la presidenza del #Pd, ma...'. Rischio scissione se… -