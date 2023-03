Elliot Page, Julia Garner, ASAP Rocky per GUCCI: un triangolo sexy e glamour (VIDEO E FOTO) (Di sabato 4 marzo 2023) Elliot Page, Julia Garner e ASAP Rocky nuovi testimonial di GUCCI. Le tre star sono, infatti, protagonisti della nuova campagna pubblicitaria di GUCCI Guilty, l’iconica fragranza della casa di moda italiana, nella quale danno vita ad un triangolo sexy e glamour. La campagna, già annunciata da diverse settimane, era attesissima non solo per i tre brand ambassadors, ma soprattutto per ciò che rappresenta: è il primo capitolo della nuova era del brand sotto la guida del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno dopo l’addio di Alessandro Michele. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GUCCI Beauty Official ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023)nuovi testimonial di. Le tre star sono, infatti, protagonisti della nuova campagna pubblicitaria diGuilty, l’iconica fragranza della casa di moda italiana, nella quale danno vita ad un. La campagna, già annunciata da diverse settimane, era attesissima non solo per i tre brand ambassadors, ma soprattutto per ciò che rappresenta: è il primo capitolo della nuova era del brand sotto la guida del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno dopo l’addio di Alessandro Michele. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daBeauty Official ...

