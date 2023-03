Elisabetta Gregoraci | gli auguri di compleanno alla mamma scomparsa commuovono i fan | ' Manchi come l' aria'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : La madre della showgirl calabrese, Melina, è scomparsa nel 2011 dopo aver lottato per anni contro un tumore al seno - iris_versari : @natabalzana @LiberoPetrucci ce la vede lei Elisabetta Gregoraci! - natabalzana : @iris_versari @LiberoPetrucci Guardi, io dico solo che l'hanno trasformata in Elisabetta Gregoraci. - MCalcioNews : La spiaggia si svuota di fronte a Elisabetta Gregoraci: troppo bella - edosenzaemoji : lunedì 30/01/23 - elisabetta gregoraci “ma cosa ne sai della mia vita, cosa ne sai?!” -

'4 Marzo Buon Compleanno Mamma' inizia con queste dolci parole il post diche dedica alla madre scomparsa un pensiero per il suo compleanno . L'ex moglie di Flavio Briatore ha voluto omaggiare la madre con fiumi di parole e uno scatto fotografico che le ...Come da tradizione la conduttriceha rivolto un commovente ricordo alla madre Melina, venuta a mancare dopo aver lottato per anni contro un tumore al seno. La showgirl si è fatta sentire attraverso un post ...Il 4 marzo è una data importantissima per. Ce lo ricorda la stessa showgirl nel suo ultimo post condiviso su Instagram: " Buon Compleanno Mamma. Oggi è un giorno importante , sei nata tu, Il Mio Tutto. Mi manchi come l'...

Elisabetta Gregoraci e la dedica di compleanno alla mamma: «Mi manchi come l'aria» Vanity Fair Italia

«4 Marzo Buon Compleanno Mamma» inizia con queste dolci parole il post di Elisabetta Gregoraci che dedica alla madre scomparsa un pensiero per il suo compleanno. L'ex moglie di ...La showgirl ricorda una persona speciale: "Sono sicura che ti staranno festeggiando come meriti" Come da tradizione la conduttrice Elisabetta Gregoraci ha ...