Elisabetta Gregoraci e la dedica di compleanno alla mamma: «Mi manchi come l'aria» (Di sabato 4 marzo 2023) La madre della showgirl calabrese, Melina, è scomparsa nel 2011 dopo aver lottato per anni contro un tumore al seno Leggi su vanityfair (Di sabato 4 marzo 2023) La madre della showgirl calabrese, Melina, è scomparsa nel 2011 dopo aver lottato per anni contro un tumore al seno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iris_versari : @natabalzana @LiberoPetrucci ce la vede lei Elisabetta Gregoraci! - natabalzana : @iris_versari @LiberoPetrucci Guardi, io dico solo che l'hanno trasformata in Elisabetta Gregoraci. - MCalcioNews : La spiaggia si svuota di fronte a Elisabetta Gregoraci: troppo bella - edosenzaemoji : lunedì 30/01/23 - elisabetta gregoraci “ma cosa ne sai della mia vita, cosa ne sai?!” - ailemaa21 : Antonella come un Elisabetta Gregoraci di seconda categoria che manda messaggi in codice al fidanzato che la sta as… -