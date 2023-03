“El Merengue” | il brano di Marshmello con Manuel Turizo VIDEO

(Di sabato 4 marzo 2023) Da venerdì 2 marzo, è disponibile in digitale ed è in rotazione radiofonica “El”, il nuovo singolo del prolifico artista e producer nominato ai Grammyinsieme compositore e fenomeno latino! Online anche ilclip, diretto da Chadrick Preuss e Sandeep Vadlamudi, in cui sono presenti entrambi gli artisti. Il, unico nel suo genere e che celebra la musica elettronica e il, è stato scritto da, Edgar Barrera, Julián, Miguel Andres Martinez Perea, Carolina Isabel Colón Juarbe, Nicolas Jose Cotton e Juan Diego Medina Vélez, ed è stato prodotto da, Nico Cotton, Slow Mike e Edgar Barrera. Per ...

... dal reggae alla world music, dal jazz al. Tutti generi inseriti in un'unica esperienza ... "MC", il primo, parla di me. "Voyager" racconta le incomprensioni, che ti portano dall'amore all'...... dal reggae alla world music, dal jazz al. Tutti generi inseriti in un'unica esperienza ... "MC", il primo, parla di me. "Voyager" racconta le incomprensioni, che ti portano dall'amore all'...C'è anche la firma di Natti Natasha che in ' To' esto es tuyo ' lancia un travolgenteelettronico. Dalla firma spagnola ildance pop ' Ave de paso ' frutto dell'interessante ...