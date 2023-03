Edoardo Donnamaria da scandalo al GF Vip: l’accusa è pensantissima, chiesta la squalifica immediata (Di sabato 4 marzo 2023) In queste ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha regalato ai telespettatori l’ennesimo scempio. Sui social è scattata una vera e propria protesta contro il volto di Forum, tanto che tutti chiedono l’eliminazione immediata. Non è la prima volta che il gieffino finisce nel mirino della rete per via dei suoi L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 4 marzo 2023) In queste ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip,ha regalato ai telespettatori l’ennesimo scempio. Sui social è scattata una vera e propria protesta contro il volto di Forum, tanto che tutti chiedono l’eliminazione. Non è la prima volta che il gieffino finisce nel mirino della rete per via dei suoi L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BeatriceTrinch2 : RT @anto_at71: Edoardo Donnamaria è nel bene e nel male il collante di questo GF, conteso, amato, voluto. In grado di prendere e trascinare… - aur24 : RT @Sol3d4dd: Edoardo Donnamaria che ha il coraggio di dire che Nikita è falsa dopo lo schifo che sta facendo da giorni fa sinceramente rid… - ludoquipresente : micol incorvaia fancam edoardo tavassi edoardo donnamaria giaele de donà antonella fiordelisi oriana marzoli luca o… - Gio55981465 : RT @Sol3d4dd: Edoardo Donnamaria che ha il coraggio di dire che Nikita è falsa dopo lo schifo che sta facendo da giorni fa sinceramente rid… - paperlett : RT @aikoingalera: pensa rimanere incinta, avere una gestazione lunga 9 mesi, rischiare di morire per i dolori del parto per poi dare finalm… -