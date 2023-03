"Ecco quanti soldi ha dato a Bonaccini". Serracchiani, pagare per andare a casa (Di sabato 4 marzo 2023) pagare per perdere. E' andata male a Stefano Bonaccini, sconfitto dalla sfidante e sfavorita Elly Schlein alle primarie del Pd. Ma soprattutto è andata male a chi come Debora Serracchiani e Andrea Marcucci lo hanno sostenuto, sborsando soldi per foraggiare la campagna elettorale del governatore dell'Emilia Romagna. A fare i conti in tasca a Bonaccini è l'agenzia Adnkronos, che ha spulciato nell'elenco dei "benefattori privati" trovandovi vari deputate e senatori. Oltre sessantamila euro, ricevuti da persone fisiche e giuridiche (imprese) solo a gennaio. Questa la cifra incassata dal governatore per la sua campagna da candidato alla segreteria nazionale dem. Per l'esattezza si tratta di 61mila e 435 euro versati al "Comitato Bonaccini segretario nazionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023)per perdere. E' andata male a Stefano, sconfitto dalla sfidante e sfavorita Elly Schlein alle primarie del Pd. Ma soprattutto è andata male a chi come Deborae Andrea Marcucci lo hanno sostenuto, sborsandoper foraggiare la campagna elettorale del governatore dell'Emilia Romagna. A fare i conti in tasca aè l'agenzia Adnkronos, che ha spulciato nell'elenco dei "benefattori privati" trovandovi vari deputate e senatori. Oltre sessantamila euro, ricevuti da persone fisiche e giuridiche (imprese) solo a gennaio. Questa la cifra incassata dal governatore per la sua campagna da candialla segreteria nazionale dem. Per l'esattezza si tratta di 61mila e 435 euro versati al "Comitatosegretario nazionale ...

