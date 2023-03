Ecco perché la perizia della Procura di Bergamo inchioda la Regione Lombardia (Di sabato 4 marzo 2023) “Le Regioni, compresa la Lombardia, potevano agire in alternativa al Governo”. A dirlo è Andrea Crisanti, oggi senatore Pd, ex ordinario di microbiologia all’Università di Padova, che ha firmato la maxi-perizia di diecimila pagine sulla base della quale la Procura di Bergamo ha aperto l’indagine sulla gestione della prima fase della pandemia da coronavirus. Secondo la maxi-perizia della Procura di Bergamo, le Regioni, compresa la Lombardia, “potevano agire in alternativa al Governo” In tutto gli indagati sono diciannove, tra questi l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Sanità Roberto Speranza, il capo della Protezione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 marzo 2023) “Le Regioni, compresa la, potevano agire in alternativa al Governo”. A dirlo è Andrea Crisanti, oggi senatore Pd, ex ordinario di microbiologia all’Università di Padova, che ha firmato la maxi-di diecimila pagine sulla basequale ladiha aperto l’indagine sulla gestioneprima fasepandemia da coronavirus. Secondo la maxi-di, le Regioni, compresa la, “potevano agire in alternativa al Governo” In tutto gli indagati sono diciannove, tra questi l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministroSanità Roberto Speranza, il capoProtezione ...

