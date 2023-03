È morto Tom Sizemore, l’addio all’attore del manager: «Si è spento serenamente nel sonno» (Di sabato 4 marzo 2023) È morto a Los Angeles l’attore statunitense Tom Sizemore, ricoverato dallo scorso 18 febbraio per un grave aneurisma al cervello. Lo scorso martedì la famiglia stava valutando una decisione sul «fine vita», dopo che i medici avevano comunicato che per l’attore non restavano più speranze. Ad annunciare la sua morte è stato il manager, Charles Lago, come riporta il Guardian: «È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi gemelli Jayden e Jagger erano al suo fianco». Nato a Detroit nel 1961, Sizemore ha recitato in diversi film di azione a partire dagli anni ’90, tra cui Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor e ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Èa Los Angeles l’attore statunitense Tom, ricoverato dallo scorso 18 febbraio per un grave aneurisma al cervello. Lo scorso martedì la famiglia stava valutando una decisione sul «fine vita», dopo che i medici avevano comunicato che per l’attore non restavano più speranze. Ad annunciare la sua morte è stato il, Charles Lago, come riporta il Guardian: «È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edwardsi èneloggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi gemelli Jayden e Jagger erano al suo fianco». Nato a Detroit nel 1961,ha recitato in diversi film di azione a partire dagli anni ’90, tra cui Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor e ...

