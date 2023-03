È morto Tom Sizemore, aveva 61 anni (Di sabato 4 marzo 2023) È morto l'attore americano Tom Sizemore, noto soprattutto per i suoi ruoli in Salvate il soldato Ryan e La Reliquia: lo ha reso noto in un comunicato il suo manager, Charles Lago. L'attore era stato colpito da un grave aneurisma al... Leggi su europa.today (Di sabato 4 marzo 2023) Èl'attore americano Tom, noto soprattutto per i suoi ruoli in Salvate il soldato Ryan e La Reliquia: lo ha reso noto in un comunicato il suo manager, Charles Lago. L'attore era stato colpito da un grave aneurisma al...

