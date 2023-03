E’ morto Tom Sizemore: addio all’attore di “Salvate il soldato Ryan” (Di sabato 4 marzo 2023) Tom Sizemore è morto ieri a Los Angeles all’età di 61 anni. Ad annunciare la morte dell’attore americano, noto soprattutto per i suoi ruoli in Salvate il soldato Ryan e La Reliquia, è stato il suo manager, Charles Lago, con una nota. L’attore era stato colpito da un grave aneurisma al cervello il mese scorso e martedì scorso Lago aveva annunciato che la famiglia stava prendendo decisioni riguardo al “fine vita”. “E’ con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger (17 anni) erano al suo fianco”, ha dichiarato il manager. Sizemore, nato a Detroit nel 1961, ha recitato nelle parti del duro in vari film di ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) Tomieri a Los Angeles all’età di 61 anni. Ad annunciare la morte dell’attore americano, noto soprattutto per i suoi ruoli inile La Reliquia, è stato il suo manager, Charles Lago, con una nota. L’attore era stato colpito da un grave aneurisma al cervello il mese scorso e martedì scorso Lago aveva annunciato che la famiglia stava prendendo decisioni riguardo al “fine vita”. “E’ con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edwardsi è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger (17 anni) erano al suo fianco”, ha dichiarato il manager., nato a Detroit nel 1961, ha recitato nelle parti del duro in vari film di ...

