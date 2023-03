“È malato”. Ansia Fedez, la preoccupazione aumenta: l’ultima notizia sulle sue condizioni (Di sabato 4 marzo 2023) Continua la preoccupazione intorno a Fedez. Le sue condizioni di salute stanno tenendo tutti in apprensione e non è bastato il suo messaggio social, pubblicato su Instagram nelle scorse ore, a spegnere le brutte voci. Il marito di Chiara Ferragni ha rinunciato in queste ore ad un’altra apparizione e ci sarebbero ormai conferme che non stia bene dal punto di vista fisico. Una situazione che ha ancora parecchi punti oscuri, visto che né lui né l’imprenditrice digitale hanno voluto riferire dettagli molto esaustivi. Fedez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute nella giornata del 3 marzo, smentendo anche i rumor legati ad una crisi coniugale con Chiara: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Continua laintorno a. Le suedi salute stanno tenendo tutti in apprensione e non è bastato il suo messaggio social, pubblicato su Instagram nelle scorse ore, a spegnere le brutte voci. Il marito di Chiara Ferragni ha rinunciato in queste ore ad un’altra apparizione e ci sarebbero ormai conferme che non stia bene dal punto di vista fisico. Una situazione che ha ancora parecchi punti oscuri, visto che né lui né l’imprenditrice digitale hanno voluto riferire dettagli molto esaustivi.ha rotto il silenziosuedi salute nella giornata del 3 marzo, smentendo anche i rumor legati ad una crisi coniugale con Chiara: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sara25222301 : RT @Sandro68188464: EdoT oggi era in ansia per il padre, (malato gravemente) e Antonella si permette di dire che: “non ha mai pianto nemmen… - Frances42769817 : RT @Sandro68188464: EdoT oggi era in ansia per il padre, (malato gravemente) e Antonella si permette di dire che: “non ha mai pianto nemmen… - Sandro68188464 : EdoT oggi era in ansia per il padre, (malato gravemente) e Antonella si permette di dire che: “non ha mai pianto ne… - GqlaxyGirl : @AshishKebab01 Mi mette tanta ansia e mi fa tenerezza l'anziano malato - scaslursam : @cinnamonkaveh A me sembrate solo dei frustrati di merda. Solo perché sono ricchi non possono permettersi di stare… -