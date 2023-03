E' caro - auto | oltre 4 200 euro la spesa nel 2023

(Di sabato 4 marzo 2023) Nel, per mantenere un'mobile, lamedia ammonta a 4.219, in crescita del +4,8% rispetto a 10 anni fa, quando per le stesse voci lasi è attestata a 4.025. I numeri ...

La crisi delle materie prime e il caro-energia si sono abbattuti come un macigno sul comparto, portando tra il 2021 e il 2023 ad un sensibile aumento dei costi dei pezzi di ricambio, vernici, ...

Nel 2023, per mantenere un'automobile, la spesa media ammonta a 4.219 euro, in crescita del +4,8% rispetto a 10 anni fa, quando per le stesse voci la spesa si è attestata a 4.025 euro.