E' amore tra Massimo Giletti e Sofia Goggia? Le frasi di lui a Belve riaccendono il gossip (Di sabato 4 marzo 2023) Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? Da qualche settimana circola il gossip che nei giorni scorsi è stato "rinvigorito" dalle parole del giornalista nel corso della sua intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Il conduttore di Non è l'Arena è entrato in studio ricordando come la campionessa bergamasca di sci una sera avesse fatto l'imitazione della giornalista "in un modo pazzesco". "Adesso ci arriviamo e invitiamo subito la Goggia", ha replicato la Fagnani che ha poi cercato di strappargli quante più informazioni possibili, anche nell'ambito privato. La conduttrice ha infatti domandato a Giletti se esista davvero una donna nella sua vita. "Esiste o è come Mark Caltagirone?", ha chiesto ironica. "Esiste", ha confermato ...

