Dumpster diving Come “l’immersione nel cassonetto” è diventato un hashtag da 3 | 7 miliardi di visualizzazioni

(Di sabato 4 marzo 2023) Dalla sfilata Autunno Inverno 2017-18 di Moschino. Chi cerca trova, anche nella spazzatura. Una delle forme più sostenibili di consumo, seppur fra le più discusse e controverse, è il recupero di merci e prodotti buttati via da altri in precedenza. Il, letteralmente “immersione nel cassonetto”, è una pratica da sempre esistita: recentemente però, anche grazie ai social media, ha assunto un valore positivo e socialmente approvato. Tanto che dalla spazzatura non si recuperano più solo candele o tazze da caffè ma anche, o in alcuni casi soprattutto, abiti, accessori moda, elementi da utilizzare per il proprio look. Una parte consistente della società continua a considerare questo tipo di attivitàun segnale di povertà e di sporcizia, associandolo spesso al degrado urbano di chi sparge la spazzatura per le strade ...

Popolarissimo su Tik Tok, il dumpster diving, l'immersione nei cassonetti alla ricerca di prodotti moda, beauty e oggetti, è una forma sostenibile di consumo, seppur fra le più discusse e controverse ...