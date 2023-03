Due nuove caserme per l’Arma dei Carabinieri a Santa Marinella (Di sabato 4 marzo 2023) Santa Marinella – E’ stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per acquisire un terreno per la realizzazione di due nuove caserme per l’Arma dei Carabinieri e per il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale. “Un grande polo di sicurezza sorgerà nel cuore di Santa Marinella”, afferma il sindaco Pietro Tidei che ricorda a chi fosse interessato, tra privati cittadini, società ed Enti, di presentare la domanda cosicché possa essere valutata dagli Uffici preposti. “L’avviso pubblico – spiega Tidei – riguarderà anche la sistemazione degli alloggi di servizio che saranno affidati ai militari che presteranno appunto servizio nella nostra città. Questa procedura di interesse fa seguito ad un accordo già sottoscritto tra ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023)– E’ stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per acquisire un terreno per la realizzazione di dueperdeie per il Comandoper la Tutela Forestale. “Un grande polo di sicurezza sorgerà nel cuore di”, afferma il sindaco Pietro Tidei che ricorda a chi fosse interessato, tra privati cittadini, società ed Enti, di presentare la domanda cosicché possa essere valutata dagli Uffici preposti. “L’avviso pubblico – spiega Tidei – riguarderà anche la sistemazione degli alloggi di servizio che saranno affidati ai militari che presteranno appunto servizio nella nostra città. Questa procedura di interesse fa seguito ad un accordo già sottoscritto tra ...

