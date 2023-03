Due eliminazioni ad Amici 22 | chi è andato al Serale

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 4 marzo 2023) Ieri, venerdì 3 marzo 2023, è stata registrata una nuova puntata di22. La registrazione rappresenta il ritorno in studio di Maria De Filippi dopo il tragico lutto che l’ha colpita. La puntata in questione, vi anticipiamo, andrà in onda domenica prossima, il 12 marzo 2023. Siamo pronti a svelarvi chi sono gli allievi che sono riusciti a prendere la maglia dele chi è stato eliminato. Anticipazioni22: tra lec’è una sorpresa La fasedel programma tv si avvicina e per questo bisogna prendere in considerazione anche l’eventuale eliminazione. Durante la nuova registrazione del talent ben due allievi sono stati eliminati ad un passo dalla maglia dorata. Si tratta del cantante Niveo e della ballerina Benedetta. In realtà, sull’eliminazione di quest’ultima c’è stato ...