Dove vedere la partita in tv e in streaming: probabili formazioni e info utili. (Di sabato 4 marzo 2023) La serata si preannuncia calda all’Artemio Franchi, Dove la Fiorentina di Italiano affronta il Milan di Pioli in una delle sfide più attese della stagione calcistica. La diretta tv di Fiorentina-Milan sarà trasmessa su diversi canali: su DAZN per chi non vuole perdere neanche un minuto della partita, su Sky Sport Uno 201 e su Sky Sport Calcio 202. In alternativa, si potrà seguire la sfida in streaming sulle applicazioni di Dazn, SkyGo e Now. Le probabili formazioni delle due squadre sono state già annunciate e l’esito della partita rimane ancora incerto. La Fiorentina scenderà in campo con un 4-3-3, puntando su Terracciano in porta, Dodò, Martinez Quarta, Igor e Biraghi in difesa. A centrocampo, spazio a Bonaventura, Amrabat, Mandragora e in avanti Gonzalez, Cabral e Saponara. Italiano ... Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) La serata si preannuncia calda all’Artemio Franchi,la Fiorentina di Italiano affronta il Milan di Pioli in una delle sfide più attese della stagione calcistica. La diretta tv di Fiorentina-Milan sarà trasmessa su diversi canali: su DAZN per chi non vuole perdere neanche un minuto della, su Sky Sport Uno 201 e su Sky Sport Calcio 202. In alternativa, si potrà seguire la sfida insulle applicazioni di Dazn, SkyGo e Now. Ledelle due squadre sono state già annunciate e l’esito dellarimane ancora incerto. La Fiorentina scenderà in campo con un 4-3-3, puntando su Terracciano in porta, Dodò, Martinez Quarta, Igor e Biraghi in difesa. A centrocampo, spazio a Bonaventura, Amrabat, Mandragora e in avanti Gonzalez, Cabral e Saponara. Italiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : Sarebbe rivelatore per costoro vedere i dati aggregati europei, dove in #Germania (con buona pace dei verdi al gove… - coccinigliarose : @matteosalvinimi Bisogna pensare anche all’edilizia dove in parlamento europeo la maggioranza,tra cui SX-PD-5S-VERD… - PressReview99 : Sport in tv oggi (sabato 4 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - OA Sport… - sonjagoronja : @IlContiAndrea @fraversion @FQMagazineit @fattoquotidiano Hai ragione fa solo pieta'vedere quel Donnam.Dovrebbe ess… - WiAnselmo : RT @Mediagol: PISA-PALERMO, 28ª GIORNATA DI SERIE B: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING -