Doppia tegola per l’Atalanta: due titolari a rischio contro il Napoli (Di sabato 4 marzo 2023) Un doppio infortuno agita le acque in casa Atalanta, squadra che in questo momento è in campo contro l’Udinese. Rischia così di complicarsi la situazione per il tecnico Gian Piero Gasperini, che in vista della sfida contro il Napoli al Diego Armando Maradona, in programma per sabato prossimo alle ore 18:00, potrebbe fare a meno di due titolarissimi. Infortuni per Zappacosta e Koopmeiners Nel corso del riscaldamento, Davide Zappacosta, che era stato scelto inizialmente tra i titolari da Gian Piero Gasperini, è stato costretto a dare forfait. Un problema all’inguine per l’esterno, che verrà valutato nelle prossime ore (il calciatore è comunque in panchina ndr). Problema a partita in corso, invece, patito da Teun Koopmeiners. Sul finale di primo tempo,il centrocampista ex AZ Alkmaar si è visto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Un doppio infortuno agita le acque in casa Atalanta, squadra che in questo momento è in campol’Udinese. Rischia così di complicarsi la situazione per il tecnico Gian Piero Gasperini, che in vista della sfidailal Diego Armando Maradona, in programma per sabato prossimo alle ore 18:00, potrebbe fare a meno di duessimi. Infortuni per Zappacosta e Koopmeiners Nel corso del riscaldamento, Davide Zappacosta, che era stato scelto inizialmente tra ida Gian Piero Gasperini, è stato costretto a dare forfait. Un problema all’inguine per l’esterno, che verrà valutato nelle prossime ore (il calciatore è comunque in panchina ndr). Problema a partita in corso, invece, patito da Teun Koopmeiners. Sul finale di primo tempo,il centrocampista ex AZ Alkmaar si è visto ...

