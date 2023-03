Dopo l’addio di Mario Sechi, Rita Lofano è la nuova Direttrice responsabile dell’Agi (Di sabato 4 marzo 2023) L’Agenzia giornalistica italiana (Agi) cambia Direttore responsabile. A sostituire Mario Sechi, che è diventato il nuovo portavoce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è Rita Lofano. Già viceDirettrice dal 2021, lavora in Agi da 23 anni. Laureata in filosofia alla Sapienza di Roma, è stata corrispondente dagli Stati Uniti per oltre 10 anni, ha seguito quattro campagne presidenziali e i principali sviluppi politici, economici e sociali di rilievo internazionale. Sarà il cronista che per anni si è occupato di seguire le vicende della mafia, Paolo Borrometi, ad assumere il ruolo di Condirettore. Anche lui con lunga esperienza nell’agenzia, dove dal 2019 rivestiva il ruolo di vicedirettore. L’Agi ha salutato e ringraziato l’ormai ex Direttore Mario ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) L’Agenzia giornalistica italiana (Agi) cambia Direttore. A sostituire, che è diventato il nuovo portavoce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è. Già vicedal 2021, lavora in Agi da 23 anni. Laureata in filosofia alla Sapienza di Roma, è stata corrispondente dagli Stati Uniti per oltre 10 anni, ha seguito quattro campagne presidenziali e i principali sviluppi politici, economici e sociali di rilievo internazionale. Sarà il cronista che per anni si è occupato di seguire le vicende della mafia, Paolo Borrometi, ad assumere il ruolo di Condirettore. Anche lui con lunga esperienza nell’agenzia, dove dal 2019 rivestiva il ruolo di vicedirettore. L’Agi ha salutato e ringraziato l’ormai ex Direttore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Addio Cholita, l'orsa con le dita mozzate torturata dai circensi non c'è più - greenMe - Una storia straziante. DOP… - paneconsalame : Sto pensando ai video e alle foto che usciranno dopo l’ultimo episodio di mf per l’addio di nic sul set e mi sento male già adesso piangerò - infoitcultura : Licia Colò e il marito si sono lasciati: l'addio dopo quasi 20 anni - ilgiornale : Dopo l'aneurisma cerebrale, l'attore era caduto in un coma irreversibile e la famiglia doveva decidere sul fine vit… - RadioRossonera : ???Fiorentina-Milan: l'ultimo ballo di Paolo Maldini | Polaroid #FiorentinaMilan: dopo 902 partite con la maglia de… -

Finisce la corsa Scudetto della Lab ...riesce nell'impresa di portare Cantù a gara 3 e deve dire addio ... Bisin parte con il quintetto di gara 1 e schiera Diene dentro l'... Parità rotta sul finire di primo quarto dopo che la Dinamo aveva ... Addio a Sergio D'Angelo, il giornalista salvò 'Il dottor Zivago' dalla censura sovietica Fu proprio lui che rese celebre in tutto il mondo l'opera letteraria più importante di Boris ... Nel corso del 1957 però, il romanzo fu pubblicato in Italia per Feltrinelli, solo dopo che nell'autunno ... Caso Soumahoro, la cooperativa Karibu messa in liquidazione coatta Dopo la mancanza di spiegazioni concrete e la rottura con la coppia Fratoianni - Bonelli Soumahoro ad inizio gennaio aveva infine annunciato l'addio definitivo e il passaggio al gruppo misto. Riecco ... ...riesce nell'impresa di portare Cantù a gara 3 e deve dire... Bisin parte con il quintetto di gara 1 e schiera Diene dentro'... Parità rotta sul finire di primo quartoche la Dinamo aveva ...Fu proprio lui che rese celebre in tutto il mondo'opera letteraria più importante di Boris ... Nel corso del 1957 però, il romanzo fu pubblicato in Italia per Feltrinelli, soloche nell'autunno ...la mancanza di spiegazioni concrete e la rottura con la coppia Fratoianni - Bonelli Soumahoro ad inizio gennaio aveva infine annunciatodefinitivo e il passaggio al gruppo misto. Riecco ... Dopo l'addio di Mario Sechi, Rita Lofano è la nuova Direttrice ... Open