Dopo l'abito spray di Bella Hadid, Coperni incanta di nuovo il pubblico (e i social) con una performance virale che punta ancora sul binomio moda e tecnologia (Di sabato 4 marzo 2023) Coperni Autunno Inverno 2023-2024. La performance della modella Van Rompaey con il drone. (Photo by Peter White/Getty Images) Tra tutti gli eventi della Paris Fashion Week, la sfilata Autunno Inverno 2023-24 di Coperni era forse tra i più attesi. Le aspettative erano alte – la realizzazione live dell'abito spray sul corpo di Bella Hadid sulla passerella Primavera Estate 2023 era stato il momento più virale dello scorso Fashion Month. Ma il duo creativo Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant è riuscito a incantare di nuovo il pubblico (e spopolare sui i social) con una nuova performance che punta ancora sul binomio ...

