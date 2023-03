Dopo la Russia, l'Italia ora è alla prova sulla CIna (Di sabato 4 marzo 2023) Oltre all’impegno con l’Ucraina invasa da Mosca, il nostro presidente del Consiglio deve fronteggiare Pechino. Da questo dipende la collocazione atlantica dell’Italia. Neanche il tempo di ribadire l’impegno Italiano in Ucraina, che già Giorgia Meloni deve fare i conti con un nuovo fronte. Gli occhi del mondo, infatti, sono tornati a osservare con insistenza l’accordo italo-cinese della Via della Seta. L’accordo fu firmato in pompa magna dal governo Conte I nell’ormai lontano 2019, ma costituì il momento culminante di un lungo flirt con Pechino iniziato tempo addietro, quando a Palazzo Chigi sedeva (ancora) Paolo Gentiloni e al Quirinale c’era (già) Sergio Mattarella. Oggi a Chigi è presidente lei, Meloni, che sulla CIna - e sull’indipendenza di Taiwan - si è fin qui mossa in sostanziale continuità rispetto al suo ... Leggi su panorama (Di sabato 4 marzo 2023) Oltre all’impegno con l’Ucraina invasa da Mosca, il nostro presidente del Consiglio deve fronteggiare Pechino. Da questo dipende la collocazione atlantica dell’. Neanche il tempo di ribadire l’impegnono in Ucraina, che già Giorgia Meloni deve fare i conti con un nuovo fronte. Gli occhi del mondo, infatti, sono tornati a osservare con insistenza l’accordo italo-cinese della Via della Seta. L’accordo fu firmato in pompa magna dal governo Conte I nell’ormai lontano 2019, ma costituì il momento culminante di un lungo flirt con Pechino iniziato tempo addietro, quando a Palazzo Chigi sedeva (ancora) Paolo Gentiloni e al Quirinale c’era (già) Sergio Mattarella. Oggi a Chigi è presidente lei, Meloni, che- e sull’indipendenza di Taiwan - si è fin qui mossa in sostanziale continuità rispetto al suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Dopo Tula, nuove esplosioni in Russia. Ora a Kolomna, circa 120km da Mosca. A Kolomna c'è uno dei principali centr… - _Nico_Piro_ : #24febbraio Un anno dopo l’invasione #Ucraina NO l’economia russa non è crollata per le sanzioni NO gli oligarchi… - ivanscalfarotto : Una settimana dopo il suo assassinio un Presidente del Consiglio italiano, in visita ufficiale in Russia, andò a de… - LUIGIVACCARO5 : RT @AngeloFornaro7: Mentre in ogni angolo del mondo si vedono striscioni e bandiere della ????, i servi della #Nato come il #Tajani si adegua… - MarceVann : RT @AngeloFornaro7: Mentre in ogni angolo del mondo si vedono striscioni e bandiere della ????, i servi della #Nato come il #Tajani si adegua… -