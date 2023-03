Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : “Donnamaria ha bestemmiato due volte”, il retroscena dell’ex vippone: “A lui è stato perdonato tutto” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Attilio Romita sgancia la bomba su Donnamaria: 'Ha bestemmiato due volte ma a lui si perdona t… - infoitcultura : Attilio Romita, l'accusa a Edoardo Donnamaria: 'Ha bestemmiato' - Novella_2000 : “Un vippone ha bestemmiato due volte in Casa e sta ancora lì”: l’accusa di un concorrente eliminato #gfvip - Alessan10016078 : @GrandeFratello ANTONELLA HA APPENA BESTEMMIATO, NEL RACCONTATE LA BUGIA TRA LA MURGIA E DONNAMARIA, HA DETTO, 'VE… -

hadue volte", ex vippone lo "ribalta" Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c 'è chi ha...Il giornalista, ex storico volto del Tg1, Attilio Romita ha parlato della sua avventura al Gf Vip , puntando il dito su uno dei suoi ex inquilini, Edoardo. Intervistato da Superguidatv , Romita ha dichiarato: Parlando del suo attuale rapporto con Mimma Fusco che durante la sua permeanza nel reality ha vacillato per via della vicinanza di ...A me non sono state perdonate , c'è chi hadue volte comee sta ancora in casa, ha detto delle frasi come: 'Io sono andato con delle ragazze che non presenterei mai ai miei ...

Attilio Romita, l'accusa a Edoardo Donnamaria: "Ha bestemmiato" Novella 2000

Dopo essersi ritrovati nella Casa del GfVip, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno riacceso le speranze dei fan di potersi fidanzare nuovamente una volta usciti. Durante il soggiorno della ...Dopo aver lanciato anche un’accusa a Edoardo Donnamaria, che stando alle sue parole avrebbe bestemmiato due volte all’interno della casa, il giornalista ha ricordato Maurizio Costanzo, venuto a ...