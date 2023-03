Donna uccisa a coltellate dal cognato mentre dormiva accanto alla madre: «Le aveva dedicato la sua vita» (Di sabato 4 marzo 2023) Femminicidio nel ragusano. Una Donna di 52 anni, Rosalba dell'Albani (e non Costantina, come emerso in un primmo momento), è stata uccisa a coltellate dal cognato, Mariano Barresi, di 66... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 marzo 2023) Femminicidio nel ragusano. Unadi 52 anni, Rosalba dell'Albani (e non Costantina, come emerso in un primmo momento), è statadal, Mariano Barresi, di 66...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manu777711 : RT @bulghy2: @Manu777711 Il corteggiamento potrebbe anche esser visto come un omaggio ad una romantica ed agée dinamica uomo/donna che risu… - Jenasgirl : Mi potreste spiegare voi del @Tg3web la necessità mandare in onda il figlio di una donna appena uccisa? La necessit… - 98zerocom : Si era assopita accanto alla mamma, anziana, che accudiva ormai da tempo. La donna è stata colpita con diverse colt… - bizcommunityit : Giarratana (Ragusa), donna uccisa a coltellate: arrestato cognato - Gio_Donatini : RT @Tg3web: Femminicidio a Giarratana in provincia di Ragusa, una donna di 52 anni, uccisa a coltellate nella notte a casa della anziana ma… -