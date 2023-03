Domenica In | anticipazioni domenica 5 marzo | grandi colpi per Mara Venier

Leggi su 361magazine

(Di sabato 4 marzo 2023), dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 25^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da. Tanti gli ospiti che interverranno in studio. Lino Banfi e la figlia Rosanna, si racconteranno in una lunga intervista nella quale ripercorreranno i momenti più belli e intensi vissuti al fianco dell’amata Lucia Zagaria, moglie di Lino e mamma di Rosanna e Walter, scomparsa il 22 febbraio scorso, all’età di 85 anni. Loretta Goggi impegnata nelle prove dello show ‘Benedetta Primavera’, che vedremo su Rai1 da venerdì 10, farà un’incursione nello studio diper dare qualche anticipazione sul ...