Domenica In | anticipazioni del 5 marzo | gli ospiti di Mara Venier

Leggi su velvetmag

(Di sabato 4 marzo 2023)In prosegue 5, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Nel corso della 25esima puntata dell’edizione 2022/2023 del talk show condotto da, saranno coinvolti diversi: ecco chi ci sarà. Il nuovo appuntamento stagionale diIn continua a risentire degli strascichi sanremesi. La trasmissione di, infatti, continuerà ad ospitare diversi volti in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo. Al contempo, il talk show della rete ammiraglia lascia spazio anche ai protagonisti della serie evento Rai, di cui non si fa che parlare, ovvero Mare Fuori.duranteIn, programma ...