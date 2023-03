Djokovic, attesa per la decisione: c’è una richiesta ufficiale (Di sabato 4 marzo 2023) Novak Djokovic, dopo la sconfitta subita nella semifinale di Dubai, è in attesa di una decisione importante che dovrebbe arrivare a breve Si è conclusa con una sconfitta in semifinale, la partecipazione di Novak Djokovic all’Atp di Dubai 2023. A interrompere la serie vincente del serbo, cominciata lo scorso autunno dalle Finals di Torino e proseguita all’Australian Open, è stato Daniil Medvedev. Novak Djokovic (grantennistoscana.it)Impeccabile la prestazione del russo che ha conquistato la terza finale consecutiva dopo quelle di Rotterdam e Doha, con un doppio 6-4 rifilato al numero uno del mondo, ora in attesa di un’importante decisione sull’immediato futuro. A un anno di distanza, infatti, Djokovic si ritrova nella stessa situazione del 2022 quando, ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 4 marzo 2023) Novak, dopo la sconfitta subita nella semifinale di Dubai, è indi unaimportante che dovrebbe arrivare a breve Si è conclusa con una sconfitta in semifinale, la partecipazione di Novakall’Atp di Dubai 2023. A interrompere la serie vincente del serbo, cominciata lo scorso autunno dalle Finals di Torino e proseguita all’Australian Open, è stato Daniil Medvedev. Novak(grantennistoscana.it)Impeccabile la prestazione del russo che ha conquistato la terza finale consecutiva dopo quelle di Rotterdam e Doha, con un doppio 6-4 rifilato al numero uno del mondo, ora indi un’importantesull’immediato futuro. A un anno di distanza, infatti,si ritrova nella stessa situazione del 2022 quando, ...

