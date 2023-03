(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche Cnaè pronta ad aderire alUrbano del Commercio “”. Rispetto allazione diche scadrà il prossimo 10 marzo, c’è infatti la massima attenzione da parte dell’associazione provinciale diche rappresenta le piccole medie imprese, all’ipotesi di aggregazione avanzata dal Comune di. CNAcrede fortemente, come evidenziato anche dall’assessore alle Attività Produttive e al Turismo del Comune di, Alessandro Ferrara, che si tratti di un’opportunità importante che il Comune capoluogo deve sfruttare per la promozione, lo sviluppo e la riqualificazione della retee artigianale e per garantire positive ricadute ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : DISTRETTO COMMERCIALE SALERNUM, CNA SALERNO MANIFESTA INTERESSE GUARDA IL VIDEO - tvoggi : DISTRETTO COMMERCIALE SALERNUM, CNA SALERNO MANIFESTA INTERESSE Anche Cna Salerno è pronta ad aderire al Distretto… - salernonotizie : Distretto commerciale urbano “Salernun”: anche la Cna pronta ad aggregarsi -

... con unindustriale importante come quello della città di Arad con una tradizione nella ... produttivo e, e Maschio Gaspardo è diventata il primo costruttore agricolo della Romania.Dopo essere stato eletto senato delovest della città - stato di Lagos, tra il 1999 e il 2007 è diventato governatore della capitale. Un passato da militante del Partito ...Il cantiere di un grattacielo in costruzione a Hong Kong è stato distrutto dalle fiamme. Il fuoco è divampato nele turistico di Tsim Sha Tsui, sulla penisola di Kowloon. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare l'incendio, che non ha fatto vittime. L'immobile di 42 piani in ...

Distretto commerciale “Salernum”: CNA Salerno manifesta interesse anteprima24.it

MAGENTA – Finalmente superate, con enormi sacrifici da parte delle attività commerciali, le limitazioni derivanti da quello che è stato un interminabile periodo gravato dalla emergenza sanitaria, Conf ...StampaAnche Cna Salerno è pronta ad aderire al Distretto Urbano del Commercio “Salernum”. Rispetto alla manifestazione di interesse che scadrà il prossimo 10 marzo, c’è infatti la massima attenzione d ...