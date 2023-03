Disperso nella giungla per un mese, "cosa ho mangiato per sopravvivere": uno choc (Di sabato 4 marzo 2023) Lo scorso 25 febbraio, le squadre di soccorso boliviane hanno ritrovato Jhonatan Acosta. E la sua è una storia pazzesca, sconvolgente. L'uomo, boliviano, si era perso nella giungla ormai da quasi un mese. Acosta, 30 anni, è un coltivatore di cacao. Si era perso nella fittissima giungla boliviana a gennaio: si trovava a Baures-Beni, dove era andato a caccia con un gruppo di amici. Senza però tornare. Poi, il clamoroso lieto fine, quando nessuno pensava potesse essere ancora vivo. E Jhonatan Acosta era forse il più sorpreso di tutti. Le sue prime parole, infatti, sono state: "Non pensavo che mi stessero ancora cercando...". Ovviamente, l'uomo era molto provato: nel corso dei lunghi giorni da Disperso nella giungla ha perso la bellezza di 17 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Lo scorso 25 febbraio, le squadre di soccorso boliviane hanno ritrovato Jhonatan Acosta. E la sua è una storia pazzesca, sconvolgente. L'uomo, boliviano, si era persoormai da quasi un. Acosta, 30 anni, è un coltivatore di cacao. Si era persofittissimaboliviana a gennaio: si trovava a Baures-Beni, dove era andato a caccia con un gruppo di amici. Senza però tornare. Poi, il clamoroso lieto fine, quando nessuno pensava potesse essere ancora vivo. E Jhonatan Acosta era forse il più sorpreso di tutti. Le sue prime parole, infatti, sono state: "Non pensavo che mi stessero ancora cercando...". Ovviamente, l'uomo era molto provato: nel corso dei lunghi giorni daha perso la bellezza di 17 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Disperso per un mese nella foresta pluviale, è sopravvissuto: “Ho mangiato vermi e bevuto la mia urina. Il racconto… - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: Dolore e preghiere nella camera ardente allestita a Crotone per le vittime del naufragio di domenica scorsa. Al Tg3 la testimon… - Gennaro48807701 : @doluccia16 Meno del nulla, un microscopico granello di sabbia disperso nella vastità dell'universo. - Bianca34874951 : RT @Tg3web: Dolore e preghiere nella camera ardente allestita a Crotone per le vittime del naufragio di domenica scorsa. Al Tg3 la testimon… - salvatore_irato : RT @Tg3web: Dolore e preghiere nella camera ardente allestita a Crotone per le vittime del naufragio di domenica scorsa. Al Tg3 la testimon… -