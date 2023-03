DIRETTA F1 | GP Sakhir 2023 LIVE | Ferrari non velocissime nella FP3 | Alonso continua a stupire

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI: ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO 13.00 Leclerc rientra ai box, mentre Sainz si lancia per un altro giro che però non porta al termine il tutto. Si fanno prove sulle gomme probabilmente. 12.58 Leclerc fa un giro in 1:34.080, da capire cosa stia facendo lacon questo set di gomme soft. 12.55 Significativo che Verstappen che chiude in 1:33.704 con le gomme dure a 0.583, mentre Perez è nono a 0.928. Hamilton si migliora in 1:33.495, rimanendo in seconda posizione. 12.54si porta davanti a tutti con il crono di 1:33.121 a precedere di 0.387 Hamilton e di 0.402 Sainz. Le due Red Bull stanno girando con gomme hard. 12.51 Si rilancia Leclerc che migliora il suo crono e si porta a 1:33.567 a 0.059 da Hamilton. Una situazione un po’ strana per quanto si è visto ...