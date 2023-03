DIRETTA F1 | GP Sakhir 2023 LIVE | è il momento della Q1 | si fa sul serio!

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 16.00 18 minuti la durataQ1. Le AlphaTauri sono le prime a scendere in pista. 16.00 INIZIATE LE QUALIFICHE! 15.57 Quale obiettivo per la Ferrari? Diciamo seconda fila, ma chissà che Leclerc non ci stupisca. 15.55 Il format delle qualifiche non è cambiato. Q1 da 18 minuti e 5 piloti da eliminare; Q2 da 15 minuti e altri 5 piloti da escludere; infine la Q3 con i 10 rimasti a giocarsi la pole. 15.53 Inutile girarci attorno: la Ferrari sin qui non ha mai veramente convinto, né nei Test né nelle prove libere. Si sarà nascosta o davvero è più in difficoltà rispetto all’iniziopassata stagione? 15.51 L’ultimo over40 a firmare una pole fu proprio Nigel Mansell nel 1994. 15.50 Fernando Alonso può davvero giocarsi una pole che non raggiunge ...