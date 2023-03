Dimissioni Piantedosi ? C'è Lollobrigida. Mantovano: "Fatto il possibile" (Di sabato 4 marzo 2023) Si alza il pressing sul ministro dopo la strage dei migranti. Voci su Lollobrigida al suo posto. La Guardia Costiera scarica sulla Finanza. La difesa di Mantovano: "Fatto il possibile" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 4 marzo 2023) Si alza il pressing sul ministro dopo la strage dei migranti. Voci sual suo posto. La Guardia Costiera scarica sulla Finanza. La difesa di: "il" Segui su affaritaliani.it

