Dimarco e Skriniar a parte | Pereyra recuperato

(Adnkronos) – Inter, le condizioni di Skriniar e Dimarco Non arrivano buone notizie in casa Inter sul fronte Skriniar e Dimarco che hanno saltato l'ultimo incontro di campionato per alcuni problemi fisici. I due calciatori verranno valutati oggi. Considerati i prossimi impegni in calendario, Inzaghi ed il proprio staff non hanno alcuna intenzione di rischiarli: per questo motivo, i due hanno svolto lavoro differenziato insieme a Joaquin Correa che si avvia verso il ritorno in campo. L'argentino sarà out contro il Lecce: il rientro, salvo ribaltoni, è previsto per il prossimo venerdì, in occasione del match contro lo Spezia. I due non sono da considerare ancora out per il match contro i salentini: il tecnico Inzaghi, infatti, deciderà alla vigilia della sfida il loro eventuale impiego.

