Diletta Leotta chiama Karius prima della finale di Wembley, la reazione: 'Sei falsa' (Di sabato 4 marzo 2023) D opo due lunghissimi anni di stop, Loris Karius è tornato a giocare in occasione della finale di Carabao Cup con il suo Newcastle. Dopo il disastro nella finale di Champions League del 2018 , il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 marzo 2023) D opo due lunghissimi anni di stop, Lorisè tornato a giocare in occasionedi Carabao Cup con il suo Newcastle. Dopo il disastro nelladi Champions League del 2018 , il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #PremierLeague, #Diletta #Leotta l’incoraggiamento per #LorisKarius… - marcoprat : RT @oggisettimanale: Daniele #Scardina, il pugile ed ex di Diletta #Leotta operato alla testa, respira da solo. Il manager: “Ecco come sta”… - infoitsport : Daniele Scardina, il pugile ed ex di Diletta Leotta operato alla testa, respira da solo. Il manager: “Ecco c - zerachiel2022 : @IlariaBifarini CLIO MAKEUP: Da quel poco che ho visto è una totalmente inglobata dal 'sistema'. Doppie interviste… - oggisettimanale : Daniele #Scardina, il pugile ed ex di Diletta #Leotta operato alla testa, respira da solo. Il manager: “Ecco come s… -