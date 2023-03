Diffidati Atalanta-Udinese: i bergamaschi a rischio squalifica in vista del Napoli (Di sabato 4 marzo 2023) Esame Udinese con un occhio ai Diffidati per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che nella Corsa Champions League deve affrontare ostacoli importanti. Dopo il match contro i bianconeri di Gotti, infatti, Hojlund e compagni faranno visita al Napoli capolista nella cornice del Maradona. Gasperini dovrà quindi prestare attenzione alla situazione di Rafael Toloi, unico diffidato in casa bergamasca. Un titolare a tutti gli effetti, anche se le opzioni in difesa sono numerose. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Esamecon un occhio aiper l’di Gian Piero Gasperini che nella Corsa Champions League deve affrontare ostacoli importanti. Dopo il match contro i bianconeri di Gotti, infatti, Hojlund e compagni faranno visita alcapolista nella cornice del Maradona. Gasperini dovrà quindi prestare attenzione alla situazione di Rafael Toloi, unico diffidato in casa bergamasca. Un titolare a tutti gli effetti, anche se le opzioni in difesa sono numerose. SportFace.

