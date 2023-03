Di Marzio | «Vecino | scherzetto al suo ex allenatore ai tempi dell’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 marzo 2023) Gianluca Didopo Napoli-Lazio terminata sul punteggio di 0-1 ha parlato in breve del gol di Matìas, ex giocatore di Luciano Spalletti aidell’Inter.– Gianluca Diparla in breve del gol realizzato dal centrocampista realizzato al suo exaidell’Inter: «che ha fatto unoal suo exSpalletti con il quale aveva fatto sei gol aidell’Inter e il gol realizzato alla Lazio per il 3-2». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - ...