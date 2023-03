Di Maria: il rinnovo con la Juve è possibile anche senza le coppe europee (Gazzetta) (Di sabato 4 marzo 2023) Il matrimonio tra Angel Di Maria e la Juventus potrebbe durare un altro anno ancora. A scriverlo è la Gazzetta che allontana le voci di mercato che davano l’argentino come prossimo alla partenza dopo questa stagione. Le coppe europee non sono più l’unica condizione che permetterebbero alla Juve di trattenere Di Maria, il cui ingaggio è abbastanza oneroso. La Juve sembra quindi decisa a sacrificare alcune pedine pur di mantenere un leader tecnico come Di Maria: “La Juventus non sa ancora se giocherà le coppe europee nel 2023-24, ma è pronta a rompere gli indugi per rinnovare il contratto del Fideo. Il progetto della Juventus non cambia e la Signora in futuro sarà sempre ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Il matrimonio tra Angel Die lantus potrebbe durare un altro anno ancora. A scriverlo è lache allontana le voci di mercato che davano l’argentino come prossimo alla partenza dopo questa stagione. Lenon sono più l’unica condizione che permetterebbero alladi trattenere Di, il cui ingaggio è abbastanza oneroso. Lasembra quindi decisa a sacrificare alcune pedine pur di mantenere un leader tecnico come Di: “Lantus non sa ancora se giocherà lenel 2023-24, ma è pronta a rompere gli indugi per rinnovare il contratto del Fideo. Il progetto dellantus non cambia e la Signora in futuro sarà sempre ...

Juve, Di Maria non va più via: le ultime

Un piccolo sacrificio di Di Maria è possibile, ma non scontato (attualmente guadagna 6 milioni più bonus). Un aiuto, in caso di rinnovo, potrebbe arrivare dagli sgravi fiscali previsti dal Decreto ...

Roma - Juve è sfida mondiale Dybala - Di Maria

...andar via a parametro zero la Joya e la gestione discutibile della trattativa per il rinnovo, la ... ma vero pure che la metamorfosi di Di Maria ha aggiunto qualità e carisma alla Juve, regalando al ...