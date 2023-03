Di Maria futuro in bilico: l’annuncio di Allegri in conferenza (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match di domani sera contro la Roma. Giornata di vigilia per la Juventus, con Massimiliano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, è intervenuto instampa per presentare il big match di domani sera contro la Roma. Giornata di vigilia per la Juventus, con Massimiliano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maria_Grazia_24 : È da tempo che non benedico la TL con il mio futuro marito. Lui non lo sa (ancora) ovviamente ??????????????????? - gabrielevalli7 : @SCUtweet L'ha dichiarato pubblicamente, ha come unico obiettivo la Copa America e gli serve restare in Europa per… - Loreta62267450 : RT @kalapantakaiera: La #scuola non è ostaggio dell’oggi o del passato né di un futuro inesistente; siede – come scriveva don Milani - tra… - noianononhodet1 : @GiudaRossi @DocRiserva Il futuro di Allegri dipende all'Europa League, detto ciò lui è secondo in classifica e ha… - allebardealice1 : RT @kalapantakaiera: La #scuola non è ostaggio dell’oggi o del passato né di un futuro inesistente; siede – come scriveva don Milani - tra… -