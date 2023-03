Detersivo per piatti fai da te: con pochi centesimi e super efficace (Di sabato 4 marzo 2023) Detersivo per piatti fai da te: tu risparmi e l’ambiente ci guadagna Sappiamo bene che i prodotti in commercio spesso sono inquinanti e poco rispettosi del nostro pH, e quando si tratta del Detersivo per i piatti, la questione si fa spinosa. Anche se proteggiamo le mani con i guanti di gomma, spesso, le formulazioni sono tanto aggressive da causare comunque disagi; da qui si comprende facilmente che anche l’ambiente ne risulta danneggiato. Inoltre hanno un costo non indifferente, che sul lungo periodo incide sul budget familiare. Per risolvere questa concatenazione di problemi non indifferenti, possiamo preparare noi stesse, con il fai da te, un detergente efficace, ecologico ed economico, composto da soli prodotti naturali, sempre presenti nelle nostre dispense. Che aspettiamo allora? Mettiamoci al ... Leggi su donnaup (Di sabato 4 marzo 2023)perfai da te: tu risparmi e l’ambiente ci guadagna Sappiamo bene che i prodotti in commercio spesso sono inquinanti e poco rispettosi del nostro pH, e quando si tratta delper i, la questione si fa spinosa. Anche se proteggiamo le mani con i guanti di gomma, spesso, le formulazioni sono tanto aggressive da causare comunque disagi; da qui si comprende facilmente che anche l’ambiente ne risulta danneggiato. Inoltre hanno un costo non indifferente, che sul lungo periodo incide sul budget familiare. Per risolvere questa concatenazione di problemi non indifferenti, possiamo preparare noi stesse, con il fai da te, un detergente, ecologico ed economico, composto da soli prodotti naturali, sempre presenti nelle nostre dispense. Che aspettiamo allora? Mettiamoci al ...

