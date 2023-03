Denise Pipitone, prelevato a Roma il DNA a una ragazza rom: la speranza si riaccende? (Di sabato 4 marzo 2023) Il caso di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara de Vallo, in Sicilia, il 1° settembre 2004, quando aveva solo 4 anni, è certamente tra quelli che ha maggiormente sconvolto il nostro Paese. In tanti, a partire dalla mamma, Piera Maggio, continuano a sperare che lei sia viva e che magari non sia a conoscenza della sua vera identità. A sorpresa, un nuovo spiraglio sembra essere emerso: sarebbe stato prelevato il DNA a una ragazza bosniaca di etnia rom in quartiere della periferia di Roma. L’annuncio è arrivato in occasione della puntata di Quarto Grado in onda venerdì 3 marzo 2023. Secondo quanto riportato nel corso della trasmissione di Rete4, la ragazza si chiamerebbe Denisa e vivrebbe in Italia dal 2018. Sulla base della ricostruzione effettuata dall’inviata, alla giovane i carabinieri ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 4 marzo 2023) Il caso di, scomparsa da Mazara de Vallo, in Sicilia, il 1° settembre 2004, quando aveva solo 4 anni, è certamente tra quelli che ha maggiormente sconvolto il nostro Paese. In tanti, a partire dalla mamma, Piera Maggio, continuano a sperare che lei sia viva e che magari non sia a conoscenza della sua vera identità. A sorpresa, un nuovo spiraglio sembra essere emerso: sarebbe statoil DNA a unabosniaca di etnia rom in quartiere della periferia di. L’annuncio è arrivato in occasione della puntata di Quarto Grado in onda venerdì 3 marzo 2023. Secondo quanto riportato nel corso della trasmissione di Rete4, lasi chiamerebbe Denisa e vivrebbe in Italia dal 2018. Sulla base della ricostruzione effettuata dall’inviata, alla giovane i carabinieri ...

