Denise Pipitone | negativo il test del Dna sulla ragazza bosniaca | non è lei

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 marzo 2023) Denisa non è. La conferma arriva direttamente dalla comparazione del Dna che i carabinieri avevano prelevato da un campione di saliva dalla 20enne di origini bosniache nei giorni scorsi. In realtà, oltre a molte similitudini tra le due, a partire dal nome stesso, c’era comunque qualche elemento che non quadrava, come ad esempio i riferimenti anagrafici: la giovanerom, di origini bosniache, infatti, sarebbe nata nel 2002, ovvero due anni dopo la bambina siciliana., chi è Denisa larom che vive a Roma: le è stato prelevato il Dna L’esitodeldel Dna: Denisa Beganovic non èAd ogni modo, per togliere ogni ombra di dubbio, e chiudere almeno la ...