Denise Pipitone, negativo il test del dna prelevato a una ragazza bosniaca alla periferia di Roma (Di sabato 4 marzo 2023) Denise Pipitone, evaporata la nuova pista. La comparazione del dna della ragazza bosniaca con quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, ha dato... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 marzo 2023), evaporata la nuova pista. La comparazione del dna dellacon quello di, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, ha dato...

Denise Pipitone, negativo il test del dna sulla giovane bosniaca La giovane rom di origini bosniache che vive alle porte di Roma non è Denise Pipitone. In comune le due ragazze hanno il mese di nascita e un'assonanza nel nome. Il dna prelevato su Denisa non corrisponde a quello della bambina - ormai ragazza - scomparsa da Mazara del Vallo. La comparazione del dna di Denisa Berganovic, 20enne bosniaca che vive a Roma, con quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 all'età di 4 anni a Mazara del Vallo, ha dato esito negativo. Gli accertamenti genetici erano stati disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro.