Denise Pipitone, esito negativo dell'esame dna su ragazza bosniaca (Di sabato 4 marzo 2023) Falso allarme. La comparazione del dna della 20enne bosniaca che vive a Roma con quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 all'età di 4 anni a Mazara del Vallo, ha dato esito negativo. La giovane bosniaca non è dunque la piccola italiana sparita nel nulla. Gli accertamenti genetici sono stati disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello.

