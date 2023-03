Denise Pipitone e la pista rom: prelevato Dna di una ragazza a Roma. La mamma Piera: ‘Siamo speranzosi’ (Di sabato 4 marzo 2023) Gli anni passano, la speranza resta, ma di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004, non c’è ancora nessuna traccia. Dopo il caso di Olesya Rostova in Russia e della 19enne calabrese che tanto sembravano assomigliare alla bimba, oggi 23enne, i ‘riflettori’ sono ancora accesi su quello che è un caso ormai irrisolto da anni. E ora sembrerebbe esserci una nuova pista, che in realtà è stata battuta spesso: quella rom. Denise Pipitone, la foto di come potrebbe essere oggi: Piera Maggio ha diffuso la nuova “Age Progression” Denise Pipitone e il Dna prelevato a Roma Secondo quanto ha riportato la trasmissione Quarto Grado, nel corso della puntata di ieri, un altro tassello importante va ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) Gli anni passano, la speranza resta, ma di, la bimba di 4 anni scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004, non c’è ancora nessuna traccia. Dopo il caso di Olesya Rostova in Russia e della 19enne calabrese che tanto sembravano assomigliare alla bimba, oggi 23enne, i ‘riflettori’ sono ancora accesi su quello che è un caso ormai irrisolto da anni. E ora sembrerebbe esserci una nuova, che in realtà è stata battuta spesso: quella rom., la foto di come potrebbe essere oggi:Maggio ha diffuso la nuova “Age Progression”e il DnaSecondo quanto ha riportato la trasmissione Quarto Grado, nel corso della puntata di ieri, un altro tassello importante va ...

