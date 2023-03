Denise Pipitone | dna da rom bosniaca a Roma | i genitori sono in attesa

(Di sabato 4 marzo 2023) Nuova pista sulla scomparsa di, la bambina di quattro anni che sparì nel 2004 a Mazara del Vallo. Martedi 28 febbraio i Carabinieri hanno prelevato il dna a una ragazza di origini bosniache, chiamata Denisa, che attualmente risiede nella periferia Est di. La notizia è stata data ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado in onda su Rete 4. Idella bimba scomparsa hanno dichiarato sui social che non sapevano nulla di questa nuova indagine.

I militari le avrebbero poi mostrato delle fotografie della piccolae del padre, Pietro Pulizzi , con la giovane che ha chiarito di non conoscere. A rivelare l'ultimo, importante, ..., chi è Denisa: 20 anni, rom, ha la stessa data di nascita e vive nella periferia nord di Roma Automobilista finisce nel canale, poliziotto - eroe si tuffa per salvarlo e scompare: ...'Non eravamo a conoscenza di tale accertamento'. E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook Piera Maggio, la madre di, la piccola scomparsa a 4 anni il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. Secondo quanto riporta l'esclusiva di Quarto Grado di ieri sera sarebbe stato prelevato il Dna a ...

"Non eravamo a conoscenza di nulla. Rimaniamo in attesa di eventuali notizie concrete, sempre con i piedi a terra. Non possiamo permetterci illusioni dolorose": così i genitori sulla rivelazione della ...Il caso di Denise Pipitone rappresenta una delle vicende più intricate e misteriose della cronaca italiana contemporanea. Un caso di sparizione tra i più ingarbugliati di sempre, che non ha ancora una ...