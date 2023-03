Denise Pipitone, arrivata l’ultima notizia sul Dna: cosa è successo (Di sabato 4 marzo 2023) Novità importante sul caso Denise Pipitone, infatti è arrivato il risultato del Dna su una ragazza bosniaca. La notizia inaspettata era stata comunicata da Quarto Grado nella serata del 3 marzo, infatti questa giovane trovata aveva delle somiglianze notevoli con la bambina sparita nel nulla nel 2004 a Mazara del Vallo. Dopo aver rintracciato questa persona, che si chiama Denisa Beganovic, è stato annunciato il prelievo della saliva per cercare di capire se potesse essere davvero la figlia di Piera Maggio. E ora si è scoperto tutto su Denise Pipitone, col test del Dna sulla ragazza bosniaca che ha dato un risultato inevitabile. Questa Denisa ha una fisicità esile, tratti delicati del viso e carnagione chiara, con capelli e occhi scuri e pare sia nata lo stesso giorno di Denise ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Novità importante sul caso, infatti è arrivato il risultato del Dna su una ragazza bosniaca. Lainaspettata era stata comunicata da Quarto Grado nella serata del 3 marzo, infatti questa giovane trovata aveva delle somiglianze notevoli con la bambina sparita nel nulla nel 2004 a Mazara del Vallo. Dopo aver rintracciato questa persona, che si chiama Denisa Beganovic, è stato annunciato il prelievo della saliva per cercare di capire se potesse essere davvero la figlia di Piera Maggio. E ora si è scoperto tutto su, col test del Dna sulla ragazza bosniaca che ha dato un risultato inevitabile. Questa Denisa ha una fisicità esile, tratti delicati del viso e carnagione chiara, con capelli e occhi scuri e pare sia nata lo stesso giorno di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È stato prelevato il DNA di una ragazza bosniaca di nome Denisa, che somiglierebbe molto a Denise Pipitone. Alla ra… - Corriere : Pipitone, prelevato il Dna a una ragazza in un campo nomadi a Roma. La mamma di Denise: «Siamo in attesa» - fanpage : Caso Denise Pipitone, prelevato Dna di una ragazza bosniaca Le prime parole della madre Piera Maggio - AlessiaElenaSt1 : RT @MontegrandeS: Ha dato esito negativo la comparazione del Dna della ragazza bosniaca con quello di Denise Pipitone. La giovane non è dun… - infoitinterno : Denisa e Denise Pipitone, la ragazza di 20 anni sottoposta a test del Dna a Roma: “Non lasciare l’Italia” -